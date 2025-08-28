|Дабы не отставать: Пашинян опубликовал фотографии с вашингтонских переговоров с надписью Трампа
АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" должно служить интересам армянского народа. Об этом 28 августа на брифинге в Ереване заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
По его словам, Армения в этом вопросе никогла не проигрывала, и не проиграет. Компания должна служить интересам армянского народа. Она не может не служить интересам Армении, и это уже давно закрытая тема. Исключен любой иной сценарий, по которому "ЭСА" не будет служить интересам народа и государства ", - заявил Пашинян.
Напомним, что 18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг РА возбудила дело против ЗАО "Электрические сети Армении" и назначила временным управляющим компании Романоса Петросяна. После этого решения владелец компании, арестованный президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян утратил контроль над компанией, о чём, собственно Никол Пашинян и говорил ранее, когда обещал её национализировать.
18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РА арестовали Карапетяна. Его обвиняют в публичном призыве к захвату власти. Бизнесмен вину не признаёт. Суд арестовал Карапетяна на два месяца После этого начались проверки в отношении бизнеса Карапетяна, а ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и в областях Армении были закрыты.
