Четверг, 28 Августа 2025 14:03

АрмИнфо. 73% респондентов не верят в достижение долгосрочного мира с Азербайджаном посредством переговорного процесса. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Политические проблемы: текущая ситуация и перспективы", проведенного исследовательским фондом ARAR.

Этот показатель, как отметили в Фонде, в разные периоды колеблется в среднем в пределах 66-67%, а к июлю текущего года достиг 73%, тогда как в долгосрочный мир верят всего 26% респондентов. Однако, не исключено, что данный показатель изменится ввиду вашингтонских соглашений, поскольку опрос проводился до этих событий.

На вопрос "согласны ли, чтобы дорога Сюника контролировалась со стороны международных миротворцев в обмен на мир", утвердительно ответили 34% опрошенных, тогда как подавляющее большинство (65%) - категорично с этим несогласны.

При этом, только 25% респондентов верят в реальный мир после подписания мирного договора, 74% - придерживаются обратного мнения. Примечательно, что среди тех, кто не верит в мир после подписания договора, львиная доля (80%) приходится на граждан в возрасте от 18 до 34 лет.

В опроснике содержался и вопрос, касающийся Арцаха - <временной ли является его потеря?>. Как отметил директор Фонда Армен Хачикян, если осенью 2023 года, после этнической чистки в Арцахе, 70% респондентов отметили, что считают потерю Арцаха временной, но уже летом текущего года подобного мнения придерживаются 91% респондентов. Безвозвратной потерю Арцаха считают лишь 7,3% опрошенных.

Отметим, что опрос проводился в период с 17 июля по 5 августа среди 1015 граждан, проживающих как в Ереване, так и в городских и сельских населенных пунктах Армении. Опрос осуществлялся посредством телефонных звонков, ошибка выборки +/- 3%.

ARAR - это гражданский исследовательский фонд, основанный в 2014 году. Его миссия - разработка и внедрение фундаментальных решений для ключевых вызовов, стоящих перед Арменией

Фонд регулярно проводит социологические опросы, результаты которых способствуют пониманию общественного мнения и служат основой для рекомендаций и реформ.