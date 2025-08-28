Четверг, 28 Августа 2025 12:56

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян приняла Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Армении Мехди Собхани.

Как передает пресс-служба МОНКС, приветствуя посла, Жанна Андреасян коснулась визита президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкяна в Республику Армения, выразив уверенность, что ряд подписанных документов будет способствовать развитию сотрудничества между Арменией и Ираном в сферах искусства, культурного наследия, туризма и ремесел, а также реализации новых программных инициатив.

Говоря о запланированном визите делегации РА в Иран 6-8 сентября, стороны отметили важность двусторонних встреч, а также подписания новых документов о двустороннем сотрудничестве в сферах образования, науки, культуры и спорта, как новой возможности для укрепления многовековых связей между двумя странами.

В МОНКС отметили, что 6 сентября в комплексе "Персеполис" в Иране состоится концерт, посвященный 100-летию основания Национального филармонического оркестра Армении. "Этот уникальный концерт будет способствовать не только популяризации культурного наследия Армении, но и станет поворотным моментом в армяно-иранских культурных отношениях", - сказала министр.

В ходе встречи посол заявио, что в сентябре завершает свою миссию в Республике Армения. "Я был и останусь другом армянского народа и уеду из Армении с теплыми воспоминаниями", - сказал посол, выразив благодарность за тесное сотрудничество в сферах культуры и образования.

Жанна Андреасян также поблагодарила посла за его усилия по укреплению многовековых связей между двумя странами в период его пребывания в должности.