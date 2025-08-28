Четверг, 28 Августа 2025 12:03

АрмИнфо. В настоящее время в Армавирской области в стадии реконструкции, ремонта и строительства находятся 37 школ, 4 из которых уже сданы в эксплуатацию. Об этом заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араксия Свачян в ходе совещания с участием директоров общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных заведений, которое состоялось в Армавирской области.

Вместе с тем, она заметила, что уже 87 школ области оснащены лабораторным оборудованием STEM (science, technology, engineering, mathematics). В этой связи замминистра призвала использовать их целенаправленно, повышая качество преподавания по этим дисциплинам.

Коснувшись процесса добровольной аттестации учителей, заместитель министра сообщила, что в Армавирской области 654 учителя уже прошли аттестацию, а 42 - получили разные квалификационные категории.

Она также напомнила, что новый учебный год объявлен "Годом безопасной и надежной образовательной среды". Цель инициативы - сформировать в школах здоровую, свободную от насилия и защищенную образовательную среду. В этом контексте Свачян сообщила, что планируется ряд программ и мероприятий. Отметим, что аналогичное совещание состоялось и в Арагацотнской области.