Четверг, 28 Августа 2025 11:50

АрмИнфо. Тавушская епархиця Армянской Апольской Церкви отреагировала на заявление депутата Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Арпи Давоян.

Ранее депутат разместила видео с монастырского комплекса, в котором видны раложенные на земле книги и церковная утварь. Сравнив это с "чуланом", депутат подчеркнула, что происходящее зафиксировано в монастарском комплексе Агарцин. Свое видео парламентарий сопроводила записью " печь и ярмарка".

Между тем, в епархии отметили, что данное видео снято в монастырском коплексе Гошаванк. Духовный пастырь Гошаванка, отец Тадевос Тадевосян отметил, что в данном случае речь идет не о печи и ярмарке, а о проведении учета духовной литературы и церковной утвари. В данном монастырском комплексе недавно произошла кража и на видео запечатлен осмотр оставленного имущества.