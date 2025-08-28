Четверг, 28 Августа 2025 11:23

АрмИнфо. По факту попытки ввоза на территорию Армении наркотиков возбуждено уголовное дело.

Как передает пресс-служба Комитета государственных доходов РА, сотрудниками полиции РА была получена информация о том, что гражданин РА готовит контрабандный ввоз наркотических средств в Республику Армения. Указанная информация была передана в оперативно-розыскное управление Управления по борьбе с контрабандой КГД. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин, возможно, ввозит наркотические средства в Республику Армения через пункт пропуска "Агарак". За гражданином было установлено наблюдение. Сотрудники КГД подвергли таможенному досмотру багаж Г.Т. В каждом из двух подушек были обнаружены прозрачные полиэтиленовые пакеты, наполненные белой кристаллической массой, напоминающей наркотик "метамфетамин" общим весом 510 граммов.

В связи с наличием прямого и обоснованного подозрения в контрабанде наркотиков гражданин был задержан и доставлен в Сюникское областное следственное управление Следственного комитета Республики Армения, где возбуждено уголовное дело.