Среда, 27 Августа 2025 15:52

АрмИнфо. Парк "Юность", который расположен в Соломенском районе Киева, будет переименован в честь выдающегося армянского и украинского режиссера Сергея Параджанова. Об этом сообщает Союз армян Украины (САУ).

Данное решение было принято во время заседания Комиссии Киевского городского совета, а также по итогам электронного голосования, в котором приняли участие киевляне.

"Сергей Параджанов - один из самых влиятельных мастеров ХХ века, творчество которого стало значительным вкладом в мировую культуру и кинематограф. Переименование парка - знак глубокого уважения к его таланту и культурному наследию. Штаб Союза армян Украины искренне благодарит всех, кто присоединился к этой важной инициативе", - говорится в сообщении САУ.