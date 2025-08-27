Среда, 27 Августа 2025 15:01

АрмИнфо. Произошедшее в Вашингтоне 8 августа фактически является концом армяно-азербайджанского противостояния и выходом из тупиковой ситуации. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.

Похваставшись силовым решение нагорно-карабахского конфликта, Алиев заявил, что после 44-дневной войны 2020 года в переговорном процессе возник определенный вакуум, поскольку тогда посредники не знали, что им делать дальше.

По его словам, именно Азербайджан предложил запустить мирный процесс с Арменией и представил проект мирного соглашения.

"По сути, парафированный в Вашингтоне 8 августа документ основан на азербайджанской версии видения урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

При этом он заверил, что договоренности, достигнутые между Ереваном и Баку в Вашингтона действительно конец конфликта, конец войны. "Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Насколько мы понимаем, они внесут поправку. И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение", - добавил Алиев, при этом заверив, что парафирование документа означает конец войны.

Алиев заверил, что это открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока.

При этом азербайджанский лидер заверяет, что если вдруг Армения в случае внутриполитических изменений отступится от Вашингтонских договоренностей "это серьезно ухудшит отношения между Арменией и Соединенными Штатами".

"Поэтому мы настроены позитивно в этом отношении. Нарушение этого соглашения означало бы идти против всего мира. А что они от этого выиграют? То, что было подписано в Вашингтоне, для Армении является гарантией мира и стабильного развития. Иными словами, если какое-либо будущее правительство Армении, независимо от того, когда оно придет к власти, поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то Армения столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях. Думаю, это очевидно для всех, и, если Армения вновь поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим адекватно", - пригрозил Алиев.

Говоря о так называемом маршруте Трампа, Алиев пустился в историю, и переврал всю историю начало 1900-ых годов, приписав Нахиджеван Азербайджану и позабыв, что это армянскую территорию передали Азербайджану Советские власти и никогда эта земля не была

азербайджанской. Далее он заверил, что Азербайджан в 2020 году мог взять эту территорию силой, однако из добрых намерений не пошел на этот шаг.

"Мы не захватили эту часть территории силой, но сказали Армении, что она не может препятствовать нашей связи с Нахиджеваном", - сказал Алиев.

При этом он считает, что маршрут Трампа очень близок к реализации, и теперь Армении предстоит выполнить свою часть работы. "Но речь идет не только о соединении между собой частей Азербайджана. Речь идет о строительстве нового транспортного маршрута.

Сегодня Средний коридор, а точнее, одна из его ветвей начинается в Азии и проходит через Каспийское море, через Азербайджан в Грузию и далее - в Турцию и Европу, а также в грузинские морские порты. Это единственный способ соединить Азию с Европой через Азербайджан. Таким образом, Зангезурский коридор, или TRIPP, станет альтернативой. Второй коридор будет проходить через территорию Армении. И это выгодно Армении. Я пытался донести до моего армянского коллеги эту мысль - что, в конечном итоге, они станут транзитной страной. Учитывая, что объемы грузов из Азии в Европу через Азербайджан растут из года в год, я уверен, что этот коридор станет важным транспортным звеном, соединяющим континенты",- добавил он.

Примечательно, что касаясь позиции Ирана, Алиев приветствовал позицию президента и главы МИД ИРИ и назвал совершенно неважное позицию советников духовного лидера страны.

Алиев также подтвердил, что "вместе с армянским коллегой номинировали президента Трампа на Нобелевскую премию мира", заверив, что Трамп этого заслуживает.