Среда, 27 Августа 2025 14:12

АрмИнфо. Третий президент РА Серж Саргсян и Самвел Карапетян в свое время спасли <Электрические сети Армении> (ЭСА). Об этом заявил бывший и.о. заместителя исполнительного директора ЭСА, директор департамента продаж Давид Казинян 27 августа на пресс-конференции.

Ранее в беседе с журналистами третий президент Армении Серж Саргсян заявил, что это он попросил Самвела Карапетяна приобрести ЭСА у другой российской компании, поскольку организация была в очень плохом состоянии. <Нужен был человек, который позаботился бы о ней, будучи готовым на протяжении длительного времени не ждать выгоды, а инвестировать. Самвел Карапетян как минимум до 2018 г. это и делал. Не знаю, продолжалось ли это после 2018 г. Думаю, да:>, - заявил Саргсян.

<Я ранее говорил, что власти спасли ЭСА, ей оставалось жить 2-3 месяца, она была на грани банкротства. Самвел Карапетян, понимая, какое бремя он берет на себя, согласился, учитывая также свои личные связи с властями, чтобы спасти ЭСА. Если бы ЭСА обанкротилось, это стало бы очень серьёзным потрясением для экономики нашей страны.

Фактически, Самвел Карапетян вместе с третьим президентом спас ЭСА. Ситуация была очень тяжёлой. Я и тогда работал в компании и знаю ситуацию изнутри>, - сообщил Казинян.

Напомним, что в 2015 году российская компания "Интер РАО ЕЭС" решила продать свои электроэнергетические активы в Армении, в том числе, и "ЭСА". Покупателем выступила компания Liormand Holdings Limited, которая приобрела 30% акций "Электросетей Армении", а остальные 70% акций были выкуплены компанией "Ташир Капитал".