АрмИнфо. 2 сентяря в "Ераблуре" состоится торжественная церемония открытия мемориальоного комплекса "Зов Арцаха". Об этом говорится в сообщении общественной организации "Арарич" ( "Созидатель").

Организация приглашает всех желающих принять участие в предстоящем мероприятии. Мемориал посвящен бессмертной памяти героев, павших в Арцахских войнах, соотечественников, покоящихся в Арцахе, а также погибших в результате трагического взрыва на топливном складе Армии обороны 25 сентября 2023 года.

"В рамках мероприятия состоится церемония освящения хачкаров и возложения цветов к постаменту мемориала", - говорится в сообщении общественной организации.