Среда, 27 Августа 2025 12:54

АрмИнфо. Музей-институт Геноцида армян получил ценное пожертвование от семьи Артинян, приехавшей в Армению из США. Это рукописный плач Карапета Артиняна (1879-1925), пережившего резню в Адане (1909), который был передан в дар Институту его правнуком Робертом Артиняном по единогласному решению наследников. Об этом говорится в сообщении Музея-института Геноцида армян.

Отмечается, что Карапет Артинян, потерявший жену и ребёнка во время резни в Адане, вскоре после этого, в июне 1909 года, написал этот плач армянскими буквами на турецком языке, в хронологическом порядке событий.

Плач (дестан) состоит из пятидесяти семи четверостиший, написанных от третьего лица. Жанр дестана, имеющий персидское происхождение, был распространён также в Османской империи, представляя героические подвиги, романтические истории, а иногда и трагические события. Благодаря своему светскому характеру дестан широко использовался различными религиозными общинами Османской империи: армянами, греками, ассирийцами, евреями и мусульманами.

Карапет Артинян родился в 1879 году в Адане. Он учился в духовной семинарии Армянского Патриархата в Иерусалиме. Потеряв родителей во время резни в Адане, он покинул семинарию. В 1909 году его жена и ребёнок погибли во время резни в Адане. Несмотря на глубокие душевные переживания, несколько лет спустя он женился во второй раз, взяв в жёны женщину по имени Асанте (или Анетт). По словам его внука Роберта Артиняна, после резни Артинян переехал из Аданы с остальной семьёй в Александрию, а затем в Аргентину, где они жили до 1917 года.

Согласно иммиграционным данным США, Чарльз-Карапет Артинян прибыл в Нью-Йорк в январе 1917 года на борту судна "Вестирис". Пять месяцев спустя к нему присоединились его жена Асанте и дети Мария и Фрэнк. Семья обосновалась в Молдене, штат Массачусетс, где Артинян работал сапожником на заводе Converse Rubber Company с 1917 по 1918 год. Прожив год в Молдене, семья переехала в Детройт. Травмы, перенесённые Артиняном - убийство родителей и семьи, а также ужасы, свидетелем которых он стал в Адане, - серьёзно повлияли на его здоровье. Он страдал от хронических заболеваний. В 1925 году, в возрасте сорока пяти лет, Артинян внезапно скончался от сердечного приступа.

Историк Петрос Тер-Матосян упомянул ценную работу Карапета Артиняна в своей научной статье, опубликованной в 2023 году.