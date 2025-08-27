Среда, 27 Августа 2025 10:59

АрмИнфо. Партия АРФ "Дашнакцутюн" зовет граждан Армении на митинг, который пройдет 2 сентября. Об этом говорится в заявлении представителя Верховного органа АРФД, депутата Национального Собрания РА от оппозионной фракции "Армения" Ишхана Сагателяна.

Согласно его заявлению, 2 сентября - не просто день, это один из дней, символизирующих борьбу и победу армянского народа, день рождения второй армянской республики - Арцаха.

"Сегодня правительства Армении, Азербайджана и Турции совместно вынуждают нас закрыть страницу Арцаха, молчаливо смириться с совершённым против нас геноцидом и отказаться от нашего достоинства и всех наших прав. Однако истина одна. Страница Арцаха не закрыта, у нашего народа есть права, борьба за которые не ставит под угрозу Республику Армения, а защищает её. В результате этнической чистки, произошедшей в Арцахе в результате геноцидных действий Азербайджана, сотни тысяч арцахских армян сегодня остались без крова, но в их сердцах живёт та же мечта: вернуться домой, жить на своей земле и сохранить своё национальное наследие. И эта борьба - не только борьба арцахских армян. Это борьба нашего народа, это также борьба за защиту Армении, это борьба каждого армянина. И, независимо от наших разногласий по различным вопросам, мы должны быть едины в этом вопросе и отстаивать свои права. Поэтому 2 сентября в 18:30 на площади Свободы состоится большой митинг единства, где мы все заявим, что арцахский конфликт не урегулирован, что мы не принимаем соглашения, подписанные от нашего имени с применением силы и угрозой ее применения, которые нарушают все наши права, что мы требуем возвращения армянских пленных, содержащихся в Баку. Мир должен увидеть, что мы не отрицаем, не забываем и продолжаем нашу борьбу. 2 сентября в 18:30 вместе на площади Свободы ради наших прав, ради возвращения Арцаха, ради нашего национального достоинства, ради Республики Армения", - говорится в заявлении.

Напомним, что 2 сентября в Арцахе отмечался как День Республики Арцах. В этот день в 1991 году была провозглашена независимость Нагорного Карабаха.