Среда, 27 Августа 2025 10:54

АрмИнфо. Представители офиса Защитника прав человека посетили воинские части, расположенные в Сюникской области Армении, N-ую воинскую часть Министерства обороны РА, военный госпиталь, военный комиссариат, а также подразделения военной полиции с целью ознакомления с состоянием обеспечения прав военнослужащих и для надлежащего обсуждения обращений, поступивших в адрес Защитника.

Как передает офис Омбудсмена, в ходе визитов был рассмотрен ряд вопросов, связанных с правами человека в Вооружённых силах, включая социальное обеспечение, права женщин в Вооружённых Силах, процесс аттестации, условия проживания в воинских частях, лекарственное обеспечение, медицинское обслуживание, соблюдение ограничений, связанных со здоровьем военнослужащих, обеспечение надлежащего поддержания дисциплины, особенности направления военнослужащих из учебных заведений в военные комиссариаты, а затем в воинские части, права граждан, участвующих в учебных сборах, обеспечение военнослужащих жильём, ремонт служебных квартир и строительство новых квартир, гигиенические условия военнослужащих, увольнения, отпуска, укомплектование, оснащение госпиталя и др.

Представители Защитника прав человека провели встречи с командиром и командным составом воинской части, начальником военного госпиталя, военным комиссаром Сюникской области и начальниками управлений Военной полиции. Был обсужден ряд вопросов, связанных с правами военнослужащих и членов их семей, направленных на совершенствование работы в этой сфере.

В ходе визитов представители Омбудсмена также проводили личные беседы с военнослужащими, чтобы обсудить поднятые ими вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, предоставления отпусков, укрепления дисциплины, различных вопросов, связанных с членами семей и т.д. На ряд вопросов, поднятых военнослужащими, были даны решения на месте.

Аппарат Омбудсмена по правам человека зафиксировал ряд вопросов, поднятых как офицерами, так и военнослужащими. Они будут обобщены и в кратчайшие сроки направлены в компетентные государственные органы партнеров с предложениями по их решению. Как независимый конституционный орган, осуществляющий внешний контроль над вооруженными силами, Омбудсмен по правам человека продолжает уделять особое внимание вопросам прав военнослужащих и членов их семей. С этой целью посещения различных военных учреждений и воинских частей будут носить периодический характер.