Среда, 27 Августа 2025 10:52

АрмИнфо. Землетрясение на юге России ощутили и в Армении.

Согласно сообщению Территориальной службы сейсмической защиты МВД РА, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане 27 августа в 00:33 по местному времени. Очаг землетясения находился в в 75 км к к юго-востоку от города Махачкала. Сила подземных толчков в эпицентре составила 7-8 баллов.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в городах Иджеван, Ноемберян и в других населённых пунктах Тавушской области Армении.