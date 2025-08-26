Arminfo.info


 Вторник, 26 Августа 2025 18:09
Марианна Мкртчян

Армения и Великобритания обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Армения и Великобритания обсудили ситуацию на Южном Кавказе

АрмИнфо.  Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел в Дилижане рабочий завтрак с государственным министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивеном Даути.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Григорян представил достигнутые в Вашингтоне договоренности в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных коммуникаций и экономические возможности, предоставляемые реализацией проекта "Перекрёстки мира". Даути, в свою очередь, выразил поддержку достигнутым в Вашингтоне договоренностям и подчеркнул важность установления прочного мира на Южном Кавказе.

Стороны также обсудили повестку дня двусторонних отношений Армения-ЕС, обозначив пути дальнейшего сотрудничества. Собеседники также с удовлетворением отметили высокую динамику развития отношений, нацеленных на стратегическое партнёрство.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Плановые отключения электроэнергии 27 августаПлановые отключения электроэнергии 27 августа
Серж Саргсян раскритиковал действия властей в отношении Электрических сетей АрменииСерж Саргсян раскритиковал действия властей в отношении Электрических сетей Армении
Вопрос выражения недоверия премьер-министру все еще в нашей повестке - Серж СаргсянВопрос выражения недоверия премьер-министру все еще в нашей повестке - Серж Саргсян
Палата моды и одежды анонсировала дату Yerevan Fashion Week-2025Палата моды и одежды анонсировала дату Yerevan Fashion Week-2025
Пашинян и Даути подтвердили готовность вывести армяно-британские отношения на уровень стратегического партнерстваПашинян и Даути подтвердили готовность вывести армяно-британские отношения на уровень стратегического партнерства
Армения и Великобритания обсудили ситуацию на Южном КавказеАрмения и Великобритания обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Суд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов  в отношении  третьего президента  РАСуд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов  в отношении  третьего президента  РА
Армения и Великобритания договорились поднять сотрудничество на уровне стратегического партнерстваАрмения и Великобритания договорились поднять сотрудничество на уровне стратегического партнерства
В Азербайджане назвали возможную дату принятия решения по упразднению МГ ОБСЕВ Азербайджане назвали возможную дату принятия решения по упразднению МГ ОБСЕ
Армения примет участие в фестивале Эмира Кустурицы Kustendorf ClassicАрмения примет участие в фестивале Эмира Кустурицы Kustendorf Classic
Депутат НС: В Армении наблюдается ситуация тотальной несвободыДепутат НС: В Армении наблюдается ситуация тотальной несвободы
Замминистра обороны России и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном КавказеЗамминистра обороны России и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Тегеран: Региональный механизм Тегеран: Региональный механизм "3+3" должен сохранять активность
Оппозицинер: Алиев не подписывает мирный договор, чтобы сохранить окно для войныОппозицинер: Алиев не подписывает мирный договор, чтобы сохранить окно для войны
27 августа начнутся предварительные слушания по делу бывшего депутата НС  Рубена Акопяна - адвокат27 августа начнутся предварительные слушания по делу бывшего депутата НС  Рубена Акопяна - адвокат
Двое сотрудников МВД получили взятку за за покровительство и совершение незаконных действий в пользу директора коммерческой организацииДвое сотрудников МВД получили взятку за за покровительство и совершение незаконных действий в пользу директора коммерческой организации
В аэропорту В аэропорту "Звартноц" задержан гражданин иностранного государства
Внеочередные выборы в Армении, с точки зрения Трампа и Алиева, будут означать попытку Пашиняна уклониться от выполнения взятых обязательств: ПолитологВнеочередные выборы в Армении, с точки зрения Трампа и Алиева, будут означать попытку Пашиняна уклониться от выполнения взятых обязательств: Политолог
Замглавы МИД Армении рассказал о приоритетах работы со странами Центральной Азии и дальнего ВостокаЗамглавы МИД Армении рассказал о приоритетах работы со странами Центральной Азии и дальнего Востока
Снос мемориального комплекса Снос мемориального комплекса "Цицернакаберд" начался под видом "реконструкции" - Давид Ананян бьет тревогу
Эрдоган продолжает продавливать коридор через Сюник АрменииЭрдоган продолжает продавливать коридор через Сюник Армении
В Минобороны Армении подтвердили факт ранения военнослужащего на боевой позицииВ Минобороны Армении подтвердили факт ранения военнослужащего на боевой позиции
Температура воздуха в Армении существенно не изменится - прогноз синоптиковТемпература воздуха в Армении существенно не изменится - прогноз синоптиков
Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Российской ФедерацииТелефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации
Адвокат: Обвинительный приговор Аджапахяну готов, осталось добавить датуАдвокат: Обвинительный приговор Аджапахяну готов, осталось добавить дату
Плановые отключения электроэнергии 26 августаПлановые отключения электроэнергии 26 августа
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Пашинян: наша задача - выстраивать доверительные отношения с АзербайджаномПашинян: наша задача - выстраивать доверительные отношения с Азербайджаном
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания двустороннего документаВ МИД Туркменистана состоялась церемония подписания двустороннего документа
Сумма в 5 042 314 драмов была направлена в эко-лагерь Зарк. Бенефициаром инициативы «Сила одного драма» за август стала ОО Мост надеждыСумма в 5 042 314 драмов была направлена в эко-лагерь Зарк. Бенефициаром инициативы «Сила одного драма» за август стала ОО Мост надежды
Финал Суперкубка Саудовской Аравии: Аль-Наср против Аль-Ахли — футбольная жара в Гонконге! Финал Суперкубка Саудовской Аравии: Аль-Наср против Аль-Ахли — футбольная жара в Гонконге! 
Пезешкиан в разговоре с Путиным поддержал формат диалога в рамках платформы  Пезешкиан в разговоре с Путиным поддержал формат диалога в рамках платформы  "3+3"
Самолет, летевший рейсом Париж-Ереван, совершил экстренную посадку в парижском аэропорту - СМИСамолет, летевший рейсом Париж-Ереван, совершил экстренную посадку в парижском аэропорту - СМИ
В административном районе Нор-Норка проходит акция протеста, направленная  против очередного градостроительного проектаВ административном районе Нор-Норка проходит акция протеста, направленная  против очередного градостроительного проекта
Спикер НС выступил с заявлением, в котором сообщил о сложении Ареном Мкртчяном своего депутатского мандатаСпикер НС выступил с заявлением, в котором сообщил о сложении Ареном Мкртчяном своего депутатского мандата
Ашотян : Пашинян является злым гением армянского народаАшотян : Пашинян является злым гением армянского народа
Мемориальный комплекс Мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и Музей-институт Геноцида армян открыты для посетителей и во время ремонтных работ - заявление Музея-института
Решение по апелляционной жалобе на арест Вардана Арутюняна будет оглашено 1 сентябряРешение по апелляционной жалобе на арест Вардана Арутюняна будет оглашено 1 сентября
Глава МИД Ирана позвонил российскому коллеге Глава МИД Ирана позвонил российскому коллеге
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Президент Палаты адвокатов Армении снова баллотируется на эту должностьПрезидент Палаты адвокатов Армении снова баллотируется на эту должность
Глава МИД Армении рассказал послам страны о вашингтонских договоренностях с БакуГлава МИД Армении рассказал послам страны о вашингтонских договоренностях с Баку
Пашинян: мы начинаем двигаться в такт международным процессамПашинян: мы начинаем двигаться в такт международным процессам
В Ереване начались работы по строительству нового здания для школы им.Альберта АзарянаВ Ереване начались работы по строительству нового здания для школы им.Альберта Азаряна
Дело против Овика Абрамяна визировано судье Араму ГригорянуДело против Овика Абрамяна визировано судье Араму Григоряну
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Тер-Петросян посчитал своим долгом представить армянскому обществу мнение немецкого философа Канта об армянахТер-Петросян посчитал своим долгом представить армянскому обществу мнение немецкого философа Канта об армянах
Пашинян поздравил президента Уругвая с Днем независимости и подтвердил приглашение посетить АрмениюПашинян поздравил президента Уругвая с Днем независимости и подтвердил приглашение посетить Армению
СК Армении: возмещен ущерб государству в размере 60 млн драмовСК Армении: возмещен ущерб государству в размере 60 млн драмов
Пашинян: проведение COP17 в Ереване на высоком уровне - еще одна хорошая возможность представить потенциал Армении международному сообществуПашинян: проведение COP17 в Ереване на высоком уровне - еще одна хорошая возможность представить потенциал Армении международному сообществу
Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён",  не имеют под собой оснований
В Армению прибудет делегация Риксдага Королевства ШвецияВ Армению прибудет делегация Риксдага Королевства Швеция
В Сюнике проходит ежегодное собрание армянских дипломатовВ Сюнике проходит ежегодное собрание армянских дипломатов
Зеленский поблагодарил Хачатуряна за поздравления с Днем независимостиЗеленский поблагодарил Хачатуряна за поздравления с Днем независимости
Западно ориентированные НПО проводят акцию у 102-ой российской базы - российские военные их встретили армянскими патриотическими песнямиЗападно ориентированные НПО проводят акцию у 102-ой российской базы - российские военные их встретили армянскими патриотическими песнями
Татоян: Алиев не имеет реальных намерений к миру и вооружается, чтобы быть готовым к войне с АрмениейТатоян: Алиев не имеет реальных намерений к миру и вооружается, чтобы быть готовым к войне с Арменией
АРФД заявили о намерении защищать Декларацию независимости Армении от посягательствАРФД заявили о намерении защищать Декларацию независимости Армении от посягательств
Лукашенко о вашингтонских договоренностях Еревана и Баку: Все-таки это плюс большойЛукашенко о вашингтонских договоренностях Еревана и Баку: Все-таки это плюс большой
Правозащитные организации призвали главу МИД Германии активизировать усилия по содействию установлению справедливого мира между Ереваном и БакуПравозащитные организации призвали главу МИД Германии активизировать усилия по содействию установлению справедливого мира между Ереваном и Баку
Пашиняна направил послание по случаю принятия Декларации независимости Армении, при этом допустив ошибку в дате его принятияПашиняна направил послание по случаю принятия Декларации независимости Армении, при этом допустив ошибку в дате его принятия
Читать больше



Эксперты
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён",  не имеют под собой оснований
Востоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзяВостоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя
Эксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решенияЭксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решения
Мнение: Армяне заслуживают большего, чем транзакционное мирное соглашение с АзербайджаномМнение: Армяне заслуживают большего, чем транзакционное мирное соглашение с Азербайджаном
Читать больше
Комментируемые
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и АлбаниейТрамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об АрцахеПашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажуБилеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслахСоветник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении АзербайджанаКонгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
В Белом доме подписана В Белом доме подписана "декларация о мире"
Партия Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторамиАмериабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
Плановые отключения электроэнергии 31 июля Плановые отключения электроэнергии 31 июля
Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждениеПашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросовМнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросов
Глава САР: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантииГлава САР: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии
Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над ПашиняномЗампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном





МВФ: В 2025 году Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населенияМВФ: В 2025 году Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения