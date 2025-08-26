Вторник, 26 Августа 2025 18:09

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел в Дилижане рабочий завтрак с государственным министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивеном Даути.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Григорян представил достигнутые в Вашингтоне договоренности в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных коммуникаций и экономические возможности, предоставляемые реализацией проекта "Перекрёстки мира". Даути, в свою очередь, выразил поддержку достигнутым в Вашингтоне договоренностям и подчеркнул важность установления прочного мира на Южном Кавказе.

Стороны также обсудили повестку дня двусторонних отношений Армения-ЕС, обозначив пути дальнейшего сотрудничества. Собеседники также с удовлетворением отметили высокую динамику развития отношений, нацеленных на стратегическое партнёрство.