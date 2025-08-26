Вторник, 26 Августа 2025 17:32

АрмИнфо. Антикоррупционный Суд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов в отношении третьего президента РА Сержа Саргсяна. Судебное заседание проходит 26 августа.

Адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного преследования Сержа Саргсяна по делу о земельных участках на улице Исаакова в Ереване, принимая во внимание незаконные методы получения доказательств.

Уголовное дело, в рамках которого предъявлено обвинение Сержу Саргсяну, касается отчуждения земельных участков на проспекте Исакова. В частности, земельный участок площадью 11 гектаров на проспекте Исакова, находящийся на балансе министерства обороны, согласно уголовному делу, был отчужден в 2005-2006 годах, когда Серж Саргсян был министром обороны Республики Армения. Согласно уголовному делу, эти земли были отчуждены путем прямой продажи по цене, существенно ниже рыночной.