Вторник, 26 Августа 2025 13:59

АрмИнфо. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву очень важно сохранить премьер- министра РА Никола Пашиняна у власти. Об этом на странице оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) в Facebook написал вице-председатель АНК Левон Зурабян.

По его словам, большего подарка азербайджанскому народу, чем Пашинян, трудно представить. Азербайджан также понял, что Пашинян просто гений в том, чтобы красиво преподносить любые уступки собственному народу. "Алиеву нужно, чтобы Пашинян снова воспроизвёл себя, чтобы продолжить выдвигать свои следующие требования. Именно поэтому он дал ему документ о "мире", который Пашиняну нужен для переизбрания. Медовый месяц Пашиняна и Алиева выгоден обоим лидерам. Интерес Алиева - сохранить "подарок" для Азербайджана, а Пашиняну он нужен для воспроизводства. Полное совпадение интересов. Но при этом Алиев не подписывает мирный договор, чтобы сохранить окно для войны",

- подчеркнул политик.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.