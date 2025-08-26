|Плановые отключения электроэнергии 27 августа
|Серж Саргсян раскритиковал действия властей в отношении Электрических сетей Армении
|Вопрос выражения недоверия премьер-министру все еще в нашей повестке - Серж Саргсян
|Палата моды и одежды анонсировала дату Yerevan Fashion Week-2025
|Пашинян и Даути подтвердили готовность вывести армяно-британские отношения на уровень стратегического партнерства
|Армения и Великобритания обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Суд отказался прекратить уголовное преследование по одному из эпизодов в отношении третьего президента РА
|Армения и Великобритания договорились поднять сотрудничество на уровне стратегического партнерства
|В Азербайджане назвали возможную дату принятия решения по упразднению МГ ОБСЕ
|Армения примет участие в фестивале Эмира Кустурицы Kustendorf Classic
|Депутат НС: В Армении наблюдается ситуация тотальной несвободы
|Замминистра обороны России и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Тегеран: Региональный механизм "3+3" должен сохранять активность
|Оппозицинер: Алиев не подписывает мирный договор, чтобы сохранить окно для войны
|27 августа начнутся предварительные слушания по делу бывшего депутата НС Рубена Акопяна - адвокат
|Двое сотрудников МВД получили взятку за за покровительство и совершение незаконных действий в пользу директора коммерческой организации
|В аэропорту "Звартноц" задержан гражданин иностранного государства
|Внеочередные выборы в Армении, с точки зрения Трампа и Алиева, будут означать попытку Пашиняна уклониться от выполнения взятых обязательств: Политолог
|Замглавы МИД Армении рассказал о приоритетах работы со странами Центральной Азии и дальнего Востока
|Снос мемориального комплекса "Цицернакаберд" начался под видом "реконструкции" - Давид Ананян бьет тревогу
|Эрдоган продолжает продавливать коридор через Сюник Армении
|В Минобороны Армении подтвердили факт ранения военнослужащего на боевой позиции
|Температура воздуха в Армении существенно не изменится - прогноз синоптиков
|Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации
|Адвокат: Обвинительный приговор Аджапахяну готов, осталось добавить дату
|Плановые отключения электроэнергии 26 августа
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Пашинян: наша задача - выстраивать доверительные отношения с Азербайджаном
|В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания двустороннего документа
|Сумма в 5 042 314 драмов была направлена в эко-лагерь Зарк. Бенефициаром инициативы «Сила одного драма» за август стала ОО Мост надежды
|Финал Суперкубка Саудовской Аравии: Аль-Наср против Аль-Ахли — футбольная жара в Гонконге!
|Пезешкиан в разговоре с Путиным поддержал формат диалога в рамках платформы "3+3"
|Самолет, летевший рейсом Париж-Ереван, совершил экстренную посадку в парижском аэропорту - СМИ
|В административном районе Нор-Норка проходит акция протеста, направленная против очередного градостроительного проекта
|Спикер НС выступил с заявлением, в котором сообщил о сложении Ареном Мкртчяном своего депутатского мандата
|Ашотян : Пашинян является злым гением армянского народа
|Мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и Музей-институт Геноцида армян открыты для посетителей и во время ремонтных работ - заявление Музея-института
|Решение по апелляционной жалобе на арест Вардана Арутюняна будет оглашено 1 сентября
|Глава МИД Ирана позвонил российскому коллеге
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Президент Палаты адвокатов Армении снова баллотируется на эту должность
|Глава МИД Армении рассказал послам страны о вашингтонских договоренностях с Баку
|Пашинян: мы начинаем двигаться в такт международным процессам
|В Ереване начались работы по строительству нового здания для школы им.Альберта Азаряна
|Дело против Овика Абрамяна визировано судье Араму Григоряну
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Тер-Петросян посчитал своим долгом представить армянскому обществу мнение немецкого философа Канта об армянах
|Пашинян поздравил президента Уругвая с Днем независимости и подтвердил приглашение посетить Армению
|СК Армении: возмещен ущерб государству в размере 60 млн драмов
|Пашинян: проведение COP17 в Ереване на высоком уровне - еще одна хорошая возможность представить потенциал Армении международному сообществу
|Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён", не имеют под собой оснований
|В Армению прибудет делегация Риксдага Королевства Швеция
|В Сюнике проходит ежегодное собрание армянских дипломатов
|Зеленский поблагодарил Хачатуряна за поздравления с Днем независимости
|Западно ориентированные НПО проводят акцию у 102-ой российской базы - российские военные их встретили армянскими патриотическими песнями
|Татоян: Алиев не имеет реальных намерений к миру и вооружается, чтобы быть готовым к войне с Арменией
|АРФД заявили о намерении защищать Декларацию независимости Армении от посягательств
|Лукашенко о вашингтонских договоренностях Еревана и Баку: Все-таки это плюс большой
|Правозащитные организации призвали главу МИД Германии активизировать усилия по содействию установлению справедливого мира между Ереваном и Баку
|Пашиняна направил послание по случаю принятия Декларации независимости Армении, при этом допустив ошибку в дате его принятия
АрмИнфо. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву очень важно сохранить премьер- министра РА Никола Пашиняна у власти. Об этом на странице оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) в Facebook написал вице-председатель АНК Левон Зурабян.
По его словам, большего подарка азербайджанскому народу, чем Пашинян, трудно представить. Азербайджан также понял, что Пашинян просто гений в том, чтобы красиво преподносить любые уступки собственному народу. "Алиеву нужно, чтобы Пашинян снова воспроизвёл себя, чтобы продолжить выдвигать свои следующие требования. Именно поэтому он дал ему документ о "мире", который Пашиняну нужен для переизбрания. Медовый месяц Пашиняна и Алиева выгоден обоим лидерам. Интерес Алиева - сохранить "подарок" для Азербайджана, а Пашиняну он нужен для воспроизводства. Полное совпадение интересов. Но при этом Алиев не подписывает мирный договор, чтобы сохранить окно для войны",
- подчеркнул политик.
Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.
