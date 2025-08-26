Вторник, 26 Августа 2025 10:48

АрмИнфо.Так называемая реконструкция мемориального комплекса памяти жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>, <случайно> совпавшая с подписанием вашингтонской декларации о мире, является месседжем о готовности Еревана пойти на уступки, в том числе ставящие под сомнение основы национальной памяти и идентичности. С такой оценкой поделился экс-глава Комитета госдоходов (КГД) Армении, политический и общественный деятель Давид Ананян.

Ранее в сети появились фотографии, на которых видно, что на стенах комплекса нет облицовочных плит. Директор музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян сообщила СМИ, что ремонт на территории мемориала и музея-института идет уже порядка двух месяцев. По ее словам, из-за отсутствия системы водоотвода произошел сдвиг облицовочных камней, возникли риски, связанные с безопасностью памятника, а проект реконструкции был одобрен правительством Армении еще в 2021 году. Работы завершатся не так скоро, поскольку проводятся поэтапно, отметила она.

<Вчерашние публикации и сигналы в прессе и социальных сетях звучат отрезвляюще. Снос мемориального комплекса Цицернакаберд начался под видом <реконструкции>.

Официальная формулировка - <строительство, рассчитанное на один год>, но политическая логика подсказывает, что если нынешнее правительство переберется, это строительство никогда не будет завершено>, - пишет Ананян в соцсети.

Как считает политик, очевидна не случайность совпадения. <С одной стороны, фальшивый мирный договор, подписанный с Алиевым в США, а с другой - <реконструкция>, начавшаяся на следующий день после его подписания. На языке международной политики это послание: Армения готова пойти на уступки, которые ставят под сомнение основы нашей национальной памяти и идентичности.

Одним из давних требований Турции было отрицание Геноцида. И сегодня его практическим выражением, в качестве первого шага, может стать демонтаж важнейшего символа нашей национальной памяти - Цицернакаберда. Фотографии и изображения строительной лихорадки можно представить Эрдогану как политический отчёт, а внутренней аудитории - как <ремонтные работы>.

Это уже не просто вопрос культурного наследия. Это вопрос государственности и суверенитета. Уничтожая символ памяти, мы вынуждены отказаться от исторической преемственности и принять навязанную <мирную> повестку.

Где гражданское общество, политические силы и интеллигенция? Неужели в этот момент не прозвучит клич к широкому общественному сопротивлению? Каждый камень Цицернакаберда принадлежит не властям, а армянскому народу>, - резюмирует он.

Напомним, что в октябре 2024 года министерство образования, науки, культуры, и спорта Армении сообщило, что в мемориальном комплексе Геноцида армян и музее "Цицернакаберд" с 8 октября начинается капитальный ремонт. Отмечалось, что работы будут осуществляться за счет госфинансирования в размере 743 млн. драмов (почти $2 млн.). Ремонт будет осуществляться строительной компанией ООО "Бидек", победившей на открытом тендере. Руководителем архитектурной группы является заслуженный архитектор РА Сашур Калашян - соавтор проекта Мемориального комплекса Геноцида армян и одноименного музея-института (построенного почти 60 лет назад).