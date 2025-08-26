Вторник, 26 Августа 2025 10:46

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает продавливать коридор через Сюник Армении.

"Полноценная реализация проекта "Зангезурского коридора" придаст новый масштаб экономическому сотрудничеству между Турцией, Азербайджаном и Арменией", - сказал Эрдоган в ходе выступления по итогам заседания Кабинета министров страны, передает Анадолу.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.