Вторник, 26 Августа 2025 10:01

АрмИнфо. В Минобороны Армении подтвердили факт ранения военнослужащего на боевой позиции, отметив, что он был прооперирован и его жизни ничего не угрожает.

"В ответ на запросы о "госпитализированном с огнестрельным ранением военнослужащем" сообщаем, что военнослужащий перенёс экстренную операцию и был переведён в Центральный клинический военный госпиталь.

В настоящее время военнослужащий находится под наблюдением врачей госпиталя, его жизни ничего не угрожает", - написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на своей странице в Фейсбук.

Ранее в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что на одной из боевых МО Армении в Гегаркуникской области прозвучали выстрелы, один военнослужащий был госпитализирован.