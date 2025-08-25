Понедельник, 25 Августа 2025 16:54

АрмИнфо. Самолёт французской авиакомпании Transavia, выполнявший рейс Париж-Ереван, после нескольких кругов в воздухе вернулся в парижский аэропорт Орли. Об этом передает исследовательский ресурс Hetq, ссылаясь на беседу с одним из пассажиров этого рейса. Последний сообшил также, что причиной экстренной посадки стала поврежденная дверь самолёта.

Ожидалось, что Boeing 737-800 приземлится в Ереване в 16:10 по местному времени, однако спустя примерно полтора часа полёта самолёт вернулся в Париж.

Согласно сведениям сайта flightradar24.com, отслеживающего авиарейсы в режиме реального времени, самолёт сделал 6 кругов в окрестностях Парижа и совершил экстренную посадку в аэропорту Орли в 11:37 по местному времени.

Напомним, что Transavia - нидерландская бюджетная авиакомпания, входящая в холдинг Air France-KLM. Базируется в амстердамском аэропорту Схипхол. Transavia France - дочернее подразделение авиакомпании. Ее штаб- квартира также расположена в аэропорту Схипхол в городе Харлеммермер. Дочерняя компания Transavia France имеет свой хаб и в парижском аэропорту Орли.