Понедельник, 25 Августа 2025 16:42

АрмИнфо. Жители столичного района Нор-Норк проводят акцию протеста, направленную, по их словам,"против беззакония".

Участники акции заблокировали мусорными баками столичную улицу Гая. Причиной для акции послужило то, что по неизвестным пока обстоятельствам мэрия Еревана отчуждила земельный участок, по которому проходит водопровод. Участники акции считают этот шаг столичного муницилитета незаконным.

Решением мэра Еревана Тиграна Авиняна, давшего разрешение на застройку указанной территории, началась рубка деревьев, одно из которых оказалось прямо на дороге. По данным участников акции, владельцем данного участка является "так называемый оппозиционный депутат" Национального Собрания РА Ишхан Закарян, о чем прекрасно знают жители близлежащих зданий. В 2020 году Служба национальной безопасности РА потребовала от Ишхана Закаряна объяснений по поводоу данного участка, который согласно действующему законодательству вообще не подлежал приватизации. Своей акцией ее участники хотят обратить внимание полномочных структур на происходящее.