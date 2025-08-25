Понедельник, 25 Августа 2025 16:26

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян выступил с заявлением, в котором сообщил о сложении Ареном Мкртчяном своего депутатского мандата.

"В соответствии с частью 1 статьи 155 Конституционного закона "О Регламенте Национального Собрания", депутат Национального Собрания Республики Армения Арен Мкртчян 25 августа 2025 года подал в отставку. Согласно части 2 статьи 155 Конституционного закона "О Регламенте НС", если в течение недели после публикации заявления об отставке депутат в письменной форме отзывает свое заявление об отставке, председатель НС составляет соответствующее заявление. Если же он не отзывает заявление об отставке, составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывается и публикуется председателем НС. Отставка считается принятой с момента публикации протокола", - говорится в заявлении спикера.

Напомним, что ранее премьер-министр РА Никол Пашинян заявил о намерениях назначить Арена Мкртчяна губернатором Лорийской области Армении.