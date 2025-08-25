Понедельник, 25 Августа 2025 14:54

АрмИнфо. Факт остаётся фактом: Алиев не подписал мирный договор. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян.

По его словам, даже Трамп со всей своей администрацией не смог убедить его подписать. Вместо этого они лишь подписали меморандумы о стремлении к миру.

"Я не хочу принижать значение процесса, направленного на мир. Процесс, направленный на мир, - это очень хорошо, но почему Пашинян снова лжёт народу? Было бы приемлемо, если бы он сказал, что они согласились работать над достижением мира. Но процесс, направленный на мир, - это ещё не мир. Процесс может быть обернут вспять в любой момент. Почему Пашинян решил, что это необратимо? В конце концов, мирный договор ещё не подписан. В то же время Азербайджан продолжает пропаганду армянофобии и заявляет, что готовится к войне", - написал Левон Зурабян.