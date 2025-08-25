Понедельник, 25 Августа 2025 13:37

АрмИнфо. В Ереване начались работы по строительству нового здания для детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта Азаряна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Еревана Тигран Авинян.

<Новое спортивное училище станет современным центром, соответствующим международным стандартам, для подготовки около 300 юных и молодых спортсменов>,- подчеркнул он.

Как ранее сообщала столичная мэрия, школа будет расположена рядом со стадионом <Раздан> и будет занимать площадь в 1,5 га.

Спорт центр будет иметь соотвествующие международным стандартам помещения, новые инфраструктуры, высококачественное оборудование и мебель, зал, расчитанный на 532 зрителя. Новые условия дадут возможность принимать международные турниры в Армении.

Еще в начале 2024 года вице-мэр Еревана Армен Памбухчян сообщал, что строительство планируется начать во втором квартале 2024 года. Напомним, что решение о строительстве нового здания для Школы им.

А.Азаряна было принято еще осенью 2020 года, после визита мэра Еревана Айка Марутяна в эту школу.

Как ранее сообщала пресс-служба мэрии, школа ни разу не ремонтировалась с момента строительства (в 1969 году). Последний косметический ремонт был проведен около 20 лет назад, тогда как сегодня в спортивной школе насчитывается около 200 учащихся. Кроме того, здесь тренируются также члены сборной Армении по спортивной гимнастике, чемпионы и медалисты чемпионатов Европы и мира. Вместе с тем, в ходе визита мэру сообщили, что условия здания и оснащения не только не соответствуют международным стандартам, но и не дают спортсменам возможность полноценно тренироваться.

Айк Марутян тогда отметил, что мэрия Еревана планировала отремонтировать спортшколу, однако после сейсмических исследований стало ясно, что ремонт невозможен. Следовательно, комплексным решением проблемы стало строительство нового здания.