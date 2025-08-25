Понедельник, 25 Августа 2025 12:14

АрмИнфо. Уголовное дело в отношении бывшего премьер- министра Республики Армения Овика Абрамяна было передано судье Антикоррупционного суда Араму Григоряну. Об этом сообщается на портале судебной информационной системы Datalex.

Напомним, что 14 августа на первом судебном заседании по этому делу судья Антикоррупционного суда Ваге Долмазян взял самоотвод, пояснив, что ранее, будучи прокурором, осуществлял надзор по этому делу и не может рассматривать его в качестве судьи.

Напомним также, что спикер Национального собрания, бывший премьер-министр Овику Абрамяну было предъявлено обвинение еще в апреле 2023 года. Он был задержан 13 июня. Абрамян обвиняется в отмывании денег по ряду эпизодов, злоупотреблении должностными полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве. Суд принял решение о применении меры пресечения в отношении бывшего чиновника в качестве домашнего ареста. В конце июля мера пресечения была изменена на административный надзор.

Согласно следствию, он, занимая различные должности (депутат, мэр Арарата, губернатор Араратской области, министр территориального управления, вице-премьер, глава администрации президента, спикер парламента - 2012-2014 гг., премьер-министр - 2014-2016 гг.), провернул сделку, в результате которой в 2008- 2015 гг. получил доход в 230,4 млн драмов.