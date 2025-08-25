Понедельник, 25 Августа 2025 11:10

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян посчитал своим долгом представить армянскому обществу часть книги немецкого философа Иммануила Канта "Антропология с прагматической точки зрения", посвящённую армянам.

"Многие армянские историки и философы, безусловно, знают, что Иммануил Кант, знаменитый немецкий философ XVIII-XIX веков (1724-1804), дал глубокую оценку армянскому народу. Это поистине достойная оценка, которую должен знать каждый образованный армянин. Поэтому я считаю своим долгом представить нашему обществу часть книги Канта "Антропология с прагматической точки зрения", посвящённую армянам", - написал Тер-Петросяна на своей странице в Фейсбук.

В этом ключе он представил выдержку из этой книги (И. Кант. Соч. в шести томах, т. 6, М., 1966, с. 572-573.), по части армян: ":У другого христианского народа, у армян, господствует какой-то торговый дух особого рода, а именно: они занимаются обменом, путешествуя пешком от границ Китая, до мыса Корсо на Гвинейском берегу; это указывает на особое происхождение этого разумного и трудолюбивого народа, который по направлению от северо-востока к юго-западу проходит почти весь Старый Свет и умеет найти радушный прием у всех народов, у которых они бывают; это доказывает превосходство их характера - первоначальное формирование которого мы уже не в состоянии исследовать".