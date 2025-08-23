Суббота, 23 Августа 2025 14:26

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением от 21 августа доказал, что не имеет реальных намерений к миру и вооружается, чтобы быть готовым к войне с Арменией. Об этом заявил экс-омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян.

Правозащитник вновь напомнил о проводимой в Азербайджане на государственном уровне политики расизма в отношении армян, и планировании вторжения в Армению.

"В параллельной реальности власти Армении, ради навязчивой идеи сохранения политической власти, продолжают последовательно притуплять бдительность нашего общества. Представитель правительства заявляет, что по сравнению с 2025 годом расходы Министерства обороны будут сокращены. правительственные пропагандисты, фальсифицируя реальность, проповедуют отказ Азербайджана от программы оккупации "Западного Азербайджана" и т.д. (суверенной Армении - ред.)",- отметил Татоян.

В качестве доказательства того, что власти Азербайджана не преследует миролюбивых целей в отношении Армении, правозащитник привел одну из выдержек выступления Алиева в оккупированном Карвачаре 21 августа: "В нашу страну завезены самые современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы. В настоящее время заключены контракты на новые боевые самолёты, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы должны быть готовы к войне в любой момент (:) Гарант нашей безопасности - это мы, государство, народ и наши вооружённые силы".

Мы [прим. ред.: речь об армянах] не сделали им того, что они сделали нам. Однако то, что они сделали, никогда не изгладится из нашей памяти. Включая военные преступления, совершённые против жителей Кельбаджара, "Ходжалинский геноцид", враждебность и жестокость по отношению к нашим гражданам из других регионов, никогда не изгладятся из нашей памяти и не должны быть изглажены. Я говорю это и как верховный главнокомандующий страны, победившей в войне, и сегодня, как участник мирного процесса с Арменией, с побеждённой Арменией. (:) Эта кровавая история никогда не должна быть стерта из нашей памяти, мы не должны обманываться сладкими речами, мы должны быть бдительны. (:) Другими словами, мы должны знать, с кем мы боремся, кто наш сосед. Мы никогда не должны забывать своё прошлое и быть бдительными. Сегодня я говорю это ещё раз: мы объявляем себя народом-победителем. Мы не забудем это зло, это варварство".

"Это не мои пожелания или оценки, это факты, о которых каждый может сделать выводы, задав себе вопрос, касаются ли эти факты государства, правительство которого имеет мирные намерения", - добавил Татоян.