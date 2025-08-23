Суббота, 23 Августа 2025 11:55

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никола Пашиняна направил послание по случаю принятия Декларации независимости Армении, при этом допустив ошибку в дате его принятия.

В послания Пашиняна, поступившем в АрмИнфо отмечалось, что 23 августа 1991 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию независимости Армении, меж тем как декларация была принята в 1990 году. Данная ошибка вызвала широкий общественный резонанс, граждане возмущались, что армянский премьер даже не знает, когда была принята Декларация хотя и пропагандирует модность образования.

Далее премьер Армении вновь раскритиковал данную Декларацию, заверив, что ее положения противоречивы и скорее отражали идеологию СССР через реальные чаяния армянского народа.

"Этот документ ознаменовал начало процесса становления нашей независимой государственности - Республики Армения. Декларация, по сути, отражала коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты, действовавшей в Армении на момент её принятия, несла на себе печать карабахского движения, начавшегося всего за два года до принятия этого документа и достигшего своего пика, и должна была предопределить основные черты новообразованной независимой Республики Армения.

Так и случилось, поскольку основные идеологические положения Декларации были противоречивы и выражали ту модель нашего коллективного патриотизма, которая постепенно, но последовательно прививалась нам Советским Союзом с 1950-х годов, в условиях установления железного занавеса и начала холодной войны.

Модель патриотизма, сформированная для нас, армян, Советским Союзом, выражала юго- западную направленность амбиций СССР - государства, победившего во Второй мировой войне и вступившего в конфликт с Североатлантическим альянсом. С другой стороны, эта модель была призвана обеспечить экспорт патриотических представлений, существовавших в Армянской ССР, с территории республики, чтобы предотвратить их локальное проявление", - заявил Пашинян.

Отметив, что эта идеология десятилетиями насаждалась через книги, фильмы, пьесы/театральные постановки, армянский премьер возмутился, что именно сформированная таким образом социально-психологическая система армянского народа привела к карабахскому движению. По его заверению, подсознательной целью этой социально-психологической системы была "стратегическая невозможность существования независимого государства Армения, поскольку страна, находящаяся в конфликтном окружении, не может построить настоящую независимость".

Далее Пашинян вновь заявил о ненужности продолжать карабахское движение, поскольку это "означает упразднение независимости Республики Армения".

"И наконец, почему Республика Армения, наше Правительство и я лично не пошли на уступки к сентябрю 2020 года, что было единственной теоретической возможностью избежать 44-дневной войны? Ключевой причиной этого было то, что в результате этих уступок все наши угрозы и зависимости возросли бы непропорционально, что привело бы к потере независимости и государственности Армении.

Мы приняли стратегию сохранения независимости Армении и воплощения этой независимости в реальность, и выражением этой стратегии является идеология Настоящей Армении, при которой станет возможным мир между Арменией и Азербайджаном, при которой станет возможным реальный диалог с Турцией, при которой наши отношения с Грузией и Ираном должны углубляться, при которой мы становимся реальным и интересным партнёром для всего мира", - заверил Пашинян.

Далее, армянский премьер сократил тысячелетнюю историю бытия армянского народа и отметил, что Республика Армения, одной из ключевых особенностей которого является её международно признанная суверенная территория площадью 29 743 квадратных километра, является важнейшей ценностью, которая есть и была на протяжении последних более 500 лет.

"Республика Армения сегодня независима как никогда, суверена как никогда, развитая как никогда, процветающая как никогда, перспективная как никогда, потому что она мирная. Мир установлен, и он должен стать предметом ежедневной заботы и внимания, он должен стать институциональным. Август 2025 года стал началом мирной и благополучной жизни для Республики Армения", - отметил армянский премьер.

Свои послания по этому случаю также направили президент Армении, спикер парламента и другие должностные лица. Содержание всех посланий сводится к тому, что Армения, сдавшая Арцаха, продолжающая идти на уступки Азербайджану, стала суверенной и мирной.