Суббота, 23 Августа 2025 11:53

АрмИнфо. Поставки природного газа в Армению, приостановленные 22 августа в связи с ремонтными работами на трубопроводе в Грузии, возобновлены. Об этом сообщает компания "Газпром Армения".

Отмечается, что подача газа была возобновлена 23 августа в 06:00 по местному времени.

Накануне в компании сообщали, что в связи с необходимостью проведения аварийно- восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост- Севкар-Берд" (DN 1000) на территории Грузии, с 06:00 часов 22 августа до 06:00 часов 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению.

"В указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из ИРИ", - ранее завили в компании.