Пятница, 22 Августа 2025 16:05

АрмИнфо. Армянские школьники завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла с 11 по 21 августа в Мумбаи (Индия).

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки культуры и спорта, армянскую команду представили 5 учащихся 11 и 12 классов физико- математической школы имени А. Шагиняна.

Руководителями команды Армении были Грант Топчян (Ереванский физический институт) и Арташес Мкртчян (специализированная физико­математическая школа имени А. Шаuиняна).

В общей сложности, в этом году в Олимпиаде приняли участие 288 школьников из 60 стран.

Напомним, что на 17-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, проходившей в 2024 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сборная Армении завоевала три бронзовые медали.