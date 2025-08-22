Пятница, 22 Августа 2025 16:03

АрмИнфо. Сегодня в Армении более 30 политзаключенных, но борьба за их освобождение не завершена. Об этом 22 августа в беседе с журналистами заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

"Возможно, оппозиция борется недостаточно хорошо за их освобождение или недостаточно освещает эту борьбу, но и общество пассивно. Если бы хотя бы 5% людей, у которых есть фотография архиепископа Баграта Галстаняна или которые когда-либо хотели с ним поздороваться, явились в зал суда, опубликовали пост в Facebook, приняли участие в акции или в пикете, я уверен, что и Его Святейшество, и все остальные несправедливо осужденные были бы освобождены очень быстро. Под давлением общественности Никол Пашинян был бы вынужден пойти на этот шаг, потому что проблемы, возникающие из-за этого давления, для него важнее, чем проблема содержания политзаключенных", - заявил политик.

Отметим, что 22 августа в суде Еревана возобновились судебные слушания по уголовному делу в отношении лидера движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сподвижников. Суд решает вопрос о продлении срока их ареста. Всем обвиняемым инкриминируются попытки терроризма и свержения государственной власти.