Пятница, 22 Августа 2025 15:11

АрмИнфо. Работы по либерализации визового режима между Арменией и ЕС находятся в активной фазе. Об этом говорится в сообщении МВД Армении.

В ведомстве напомнили, что 9 сентября 2024 года в совместном заявлении вице-премьер- министра Армении Мгера Григоряна и вице-президента Европейской комиссии, комиссара по европейскому образу жизни Маргаритиса Схинаса было объявлено об официальном начале переговоров по либерализации визового режима с ЕС.

В МВД Армении добавили, что уже 11 декабря того же года в Ереване состоялась встреча заместителя генерального директора Европейской комиссии по миграции и внутренним делам Йоханнеса Люхнера с министром внутренних дел Арпине Саркисян, положившая начало оперативной фазе диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

В этом ключе в Министерстве детально рассказали о проделанной работе за этот период, в том числе по части подготовки Плана действий для Армении.

"План действий, подготовленный Европейской комиссией, в настоящее время согласовывается с государствами-членами ЕС и будет официально передан Армении осенью 2025 года.

Армения рассматривает План действий по либерализации визового режима как стратегическую основу для своих реформ в сфере миграционной мобильности и общественной безопасности.

Армения привержена реализации этих реформ с целью обеспечения достойных и беспрепятственных поездок своих граждан в Европейский Союз", - заявили в МВД Армении.