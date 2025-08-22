Пятница, 22 Августа 2025 13:21

АрмИнфо. Коридор, заселение 300 000 азербайджанцев в Армении и раздел РА - вот задачи следующего этапа. На данном этапе Ильхаму Алиеву необходимо неуязвимо закрепить нынешние достижения. Главная проблема Алиева - кризис легитимности Никола, и он сделает всё, чтобы тот преодолел этот кризис. Если надо будет, он выведет войска с территории Республики Армения, вернет пленных, даст клятву никогда не нападать, да еще и положит асфальт, деньги и пособия будет раздавать (главное, чтоб мы не вооружались). Но Алиеву нужно, чтобы армяне избрали Никола. Такого мнения придерживается общественный деятель, лидер партии <Адеквад> Артур Даниелян.

<Вчера Пашинян повторил главный тезис переворота 2018 года. Как и 7 лет назад, его главная опора - Алиев. В 2018 году он заявил, что либо он будет премьер-министром, либо в Армении не будет премьер-министра.

Он произносил эти слова в тот момент, когда азербайджанские войска были сосредоточены вдоль линии соприкосновения, ожидая разрешения ереванских процессов. Если бы Серж Саргсян проявил упорство и не ушёл в отставку, ему пришлось бы, с одной стороны, противостоять азербайджанскому вторжению, а с другой - сдерживать народный гнев изнутри.

Накануне, 21 августа 2025 года, Пашинян оподтвердил, что <на предстоящих выборах граждане Армении должны выбрать между миром и отсутствием мира>. По сути, это повторение шантажа, к которому прибег Пашинян, захватив власть. Он заявляет, что если его не изберут/переизберут премьер-министром, Азербайджан нападёт, и в Армении просто не будет премьер-министра. Другими словами, либо Баку должен назначить премьер- министра в Армении, либо у Армении его не будет. Тот же тезис, та же предательская спесь, та же ненависть к собственному государству и народу, которая копилась в нём из-за десятилетий игнорирования армянским народом>, - написал Даниелян в соцсети.

При этом, считает общественный деятель, между этими двумя эпизодами есть очень важное и крайне тонкое различие, которое и является ключом к спасению ситуации. Если в первом случае он шантажировал Сержа Саргсяна, используя множество заблудших людей как рычаг давления, то сегодня он шантажирует уже этот самый народ - армянский народ. Чтобы понять всю тонкость ситуации, нужно в полной мере осознать реалии, из-за которых Пашинян вынужден прибегать к такому шантажу, добавил Даниелян.

По его словам, проблема в том, что этот этап геополитической перестройки не вечен. В какой-то момент мировые игроки перераспределят сферы влияния и вновь придут к согласию на определенных условиях. Нынешний чисто символический статус международного права вновь станет актуальным, и именно к этому дню Алиев готовится. Он должен сделать всё, чтобы его достижения последних лет были неуязвимы с точки зрения международного права.

<Именно этот жизненно важный вопрос он решает, вынуждая армянский народ переизбрать Пашиняна и тем самым подтвердить, что произошедшее не противоречило воле армянского народа. Алиев прекрасно знает, что согласно статье 52 Венской конвенции, международный договор считается недействительным, если он был заключён под угрозой применения силы.

Это сегодня США вступил в борьбу Китаем, оставив в стороне международное право. <Это сегодня Россия погрязла в украинском фронте. Это сегодня европейцы прощают Пашиняна и Алиева в обмен на обещание оставаться в антироссийской повестке. Это сегодня Иран хоронит собственных президентов и генералов и зализывает раны. Это сегодня Израиль способен совершить геноцид безнаказанно. Ситуация может измениться завтра: и именно с учётом этого завтрашнего дня Алиев требует от армянского народа добровольно пойти на выборы и признать, что мы добровольно сдали свою страну, что Никол - наш избранник>, - считает Даниелян.

Он замечает, что чисто с юридической точки зрения правящей партии для переизбрания нужно набрать голоса всего полмиллиона армян. Вместе с тем, Даниелян выражает надежду на то, что невозможно <заставить несколько миллионов армян публично поклясться, что им нравится жить сгорбившись>, что <нас ничего, кроме Джей ло, не интересует>.

<Наша задача - не допустить, чтобы эти полмиллиона голосов>, - заключает Артур Даниелян.

Напомним, что накануне Пашинян на брифинге заявил, что является первым и единственным премьер-министром в мировой истории, который призвал граждан своей страны провести революцию, если они не согласны с провозглашенной стратегией.