АрмИнфо. При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Национальный филармонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Эдуарда Топчяна проведет концерты, приуроченные своему 100-летию, и в областях страны.

Согласно сообщению МОНКС, музыкальные вечера будут организованы в ряде городов Лорийской, Ширакской и Сюникской областей. Благодаря этой уникальной инициативе зрители в областях получат возможность услышать высококачественное исполнение классической музыки. В качестве солиста оркестра выступит известный скрипач Сергей Хачатрян.

В программе заявлены "Концерт для скрипки с оркестром" Яна Сибелиуса, Увертюра к опере Джузеппе Верди "Сила судьбы", "Вальс" Эдуарда Арутюняна и фрагменты из балета Арама Хачатуряна "Гаянэ".

Отмечается, что 2 сентября выступление Филармонического оркестра состоится во Дворце культуры Степанавана, 3 сентября - в Государственном драматическом театре имени Вардана Ачемяна в Гюмри, 10 сентября - в Мегрийском спортивно-культурном центре, 11 сентября - в Большом зале Капанского культурного центра, 13 сентября - в Государственном театре имени Вагарша Вагаршяна в Горисе,14 сентября - в Городском культурном центре имени Амо Сагияна в Сисиане.