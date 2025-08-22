Пятница, 22 Августа 2025 12:01

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту материальной заинтересованности и в принуждении к участию в митинге, организованном в Ереване 4 июля 2025 года. Об этом говорится в сообщении СК РА.

Согласно источнику, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены убедительные данные о том, что группа лиц в целях участия в митинге большего количество граждан, особенно из различных регионов Армении, предлагала финансовые средства. В отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 Уголовного кодекса (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем, а равно материальная заинтересованность в участии в митинге или отказ от участия в нем), в отношении одного лица - по части 2 статьи 46-236 Уголовного кодекса (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем, а равно материальная заинтересованность в участии в митинге или отказ от участия в нем).

В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело в их отношении направлено вместе с обвинительным заключением надзорному прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.