Пятница, 22 Августа 2025 11:01

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян прекрасно знает, что никакого мира между Арменией и Азербайджаном нет, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нужно быть готовыми к войне. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян.

По ее словам, сформировалась очень четкая формула отношений Пашинян- Алиев. Последний угрожает государственности Армении, а Пашинян, в свою очередь, угрожает армянскому народу. Причем, эти угрозы уже не один раз были осуществлены. "С 2018 года Никол и Алиев, сопоставляя свои шаги, постоянно сдерживают справедливый гнев армянского народа, напраляя свои стрелы против национальной идентичности и самосохранения армянского государства ", - сказала депутат, указав на тысячи политических заключенных, суд над которыми проходит чуть ли не в ежедевном режиме.

"Арест двух архиепископов, продление срока ареста женщине - политической заключенной Лидии Манташян, арест отца героя войны Ара Ростомяна, арест бизнесмена и филантропа Самвела Карапетяна: Никол нашел формулу, согласно которой путем преследования армянского народа, пытается закрепить свою власть, поскольку других методов просто нет", - сказала оппозиционер.

Она указала на тот факт, что за последние три-четыре дня глава армянского правительства постоянно говорит о возможности мира с Азербайджаном, потому что не может обмануть часть армянского общества. "Он прекрасно знает, что ни о каком мире не может быть и речи. Вчера Алиев признался , что подписанный в Вашингтоне документ написан в Баку, который был навязан Еревану, он полностью соответствует интересам Азербайджана. Более того, он назвал Армению враждебным государством", - подчеркнула Анна Мкртчян, добавив, что все это прекрасно знает Никол Пашинян, который игнорирует права армянского народа, чтобы сохранить за собой власть. "Он сам себя избрал жертвой армянского народа, все время прибегая к силе и арестам для того, чтобы воспроизвести свою власть", - отметила депутат.