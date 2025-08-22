Пятница, 22 Августа 2025 10:55

АрмИнфо. Восстановлен ущерб, нанесенный государству, в размере 249 млн драмов. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно сообщению, главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК РА проводит предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере организацией, осуществляющей кредитную деятельность. Организация вносила искаженные данные в документы, являющиеся основанием для налогообложения.

"В результате проведенных в рамках предварительного расследования уголовного дела масштабных доказательственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, возмещен ущерб, причиненный государству, в размере 249 млн драмов. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении Следственного комитета РА.