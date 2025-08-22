Пятница, 22 Августа 2025 10:53

АрмИнфо. Министерство окружающей среды инициировало первое публичное обсуждение проекта постановления правительства РА "Об утверждении Национальной стратегии и Плана действий по сохранению биоразнообразия Республики Армения".

Как передает пресс-служба ведомства, в обсуждении приняли участие представители около четырёх десятков экологических организаций, инициативных групп и частных лиц, которые своим опытом и идеями вносят значительный вклад в разработку природоохранной политики страны.

Министр окружающей среды РА Амбарцум Матевосян в своем выступлении указал на важность активного участия гражданского общества и частного сектора в процессе разработки законодательных инициатив. "Только посредством совместной работы возможно принятие комплексных и всеобъемлющих документов, которые будут служить интересам Армении", - отметил Матевосян.

По его словам, Армения, являясь участницей Конвенции ООН о биологическом По разнообразии, обязана периодически пересматривать и обновлять свою национальную стратегию, приводя её в соответствие с международными обязательствами и глобальными целями. Новая стратегия не только обеспечит полное выполнение международных обязательств, но и укрепит скоординированное и ответственное участие Армении в глобальных природоохранных процессах. Проект документа призван стать основой национальной политики, соответствующей целям как Конвенции, так и Глобальной рамочной программы Куньмин-Монреаль. Это позволит Армении действовать более уверенно и ответственно на международных площадках, демонстрируя свою приверженность всеобщему сохранению биоразнообразия.

Стратегия также будет сформирована на детальном плане действий, который обеспечит программный и системный подход. Такой формат позволит сосредоточить усилия на правильных направлениях и избежать распыленного использования ресурсов.

В ходе обсуждения министр также затронул проект закона "О климате", одобренный правительством РА. Он подчеркнул, что изменение климата существенно влияет на биоразнообразие, и принятие этого закона является важным шагом на пути к комплексному и системному реагированию на эти вызовы.