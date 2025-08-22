Пятница, 22 Августа 2025 10:52

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выстраивает избирательный цикл и референдум по Конституции не через позитивную повестку, а через страх и внешние угрозы. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Сурен Суренянц.

По его словам, на последнем брифинге Пашинян фактически подтвердил своё намерение проводить избирательный процесс и конституционный референдум в атмосфере психологического шантажа: "Проголосуете за меня и мою команду - будет мир; скажете <нет> - будет война".

"Более того, он фактически признал, что Конституция меняется не по внутренней необходимости, а по требованию Азербайджана. По сути, референдум становится вынужденной дилеммой: в случае "да" общество принимает вассальное положение Азербайджана, в случае "нет" создаётся опасность войны. Подобная дилемма свидетельствует о том, что политика Пашиняна уже подвела нас к тому, что конституционные поправки представляются не суверенным выбором, а следствием внешнего давления и угрозы войны. Можно сказать, что Пашинян, по сути, прибег к психологическому шантажу: голосуйте за власть, иначе будет война. Тем самым, он выстраивает избирательный цикл и референдум по Конституции не через позитивную повестку, а через страх и внешние угрозы", - написал политолог.