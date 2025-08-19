Вторник, 19 Августа 2025 12:54

АрмИнфо. Правоохранительные органы Армении пресекли контрандандный ввоз наркотиков в страну.

Согласно пресс-службе Комитета госдоходов (КГД) РА, в Службу национальной безопасности поступила информация о том, что гражданин готовится к незаконному ввозу наркотиков в Республику Армения. Данная информация была передана в Управление по борьбе с контрабандой КГД. Сотрудники СНБ и КГД совместно провели соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Выяснилось, что гражданин РА Г.Т. намеревался ввезти в РА различные виды наркотиков через пункт пропуска <Баграташен>. В результате за гражданином было установлено наблюдение. Спустя несколько дней указанный гражданин прибыл на легковом автомобиле. Сотрудники КГД провели таможенный досмотр транспортного средства. В тайнике было обнаружено около 900 таблеток, содержащих наркотик <бупренорфин>, 340 граммов <кокаина> и 50 граммов <гашиша>.

Установлено, что, помимо гражданина РА, указанным транспортным средством в Армению из Грузии прибыли граждане Грузии. В связи с наличием обоснованных подозрений в контрабанде наркотиков, двое граждан РА и двое граждан Грузии были задержаны и доставлены в Следственный комитет.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются для установления других лиц, возможно причастных к незаконному обороту вышеуказанных наркотиков, а также для обнаружения упаковок с наркотиками, уже размещенных в различных районах Еревана.