АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян - главный фактор дестабилизации внутриполитической жизни Армении, считает первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Политик констатировал, что любой глава государства, если он, конечно, не сумасшедший, стремится прежде всего к стабильности в своей стране.

При этом он признал, что, конечно же, есть и по-настоящему безумные лидеры (Каддафи, Саддам Хусейн и другие), которые, вопреки этому императиву, сами создают нестабильность.

"А что происходит в нашей стране? Никол Пашинян, особенно в последнее время, отвечает на справедливые требования более ста тысяч жителей Арцаха, нашедших убежище в Армении, упреками, оскорблениями, а порой и грубыми выражениями. Последние в отчаянии стучат в сотни домов, но, не находя должного отклика на свои просьбы и требования, вынуждены выражать свой протест массовыми демонстрациями, сидячими забастовками, митингами, перекрытием улиц и т.д.", - заметил Тер-Петросян.

По словам бывшего президента Армении, аналогичная ситуация сложилась и в 1990-х годах с сотнями тысяч беженцев, нашедших убежище в Армении после резни в Сумгаите, Кировабаде и, особенно, в Баку.

Тер-Петросян отметил, что его правительство решило эту проблему следующим образом: было создано "Государственное управление специальных программ Республики Армения", которое возглавил человек с богатым опытом управления, пользующийся уважением и доверием общественности, такой как Владимир Мовсисян, блестяще решивший проблемы беженцев в короткие сроки, заслужив искреннюю признательность и благодарность последнего.

В этом ключе он заметил, что в 2023 году Самвел Бабаян обратился к Пашиняну с предложением о создании такой структуры, но получил отказ.

"Таким образом, отвергая идею создания такой дееспособной структуры, Пашинян и его соратники вынуждены прикрывать неэффективность своих шагов агрессивной риторикой, вместо того чтобы делегировать решение этих насущных проблем специальному органу, укомплектованному профессиональными чиновниками, исключительной обязанностью которого было бы координировать действия и удовлетворять справедливые требования армян Арцаха. Поступая так, он фактически не успокаивает армян Арцаха, а, напротив, ещё больше подталкивает их к продолжению и интенсификации протестов, невольно углубляя нестабильность", - считает Тер-Петросян.

При это он уверен, что это не единственная беда Пашиняна. По словам политика, он также совершил аналогичную "непростительную и опасную авантюру в отношении Армянской церкви, которая, однако, была прервана из-за сильного национального сопротивления". Тер-Петросян добавил, что в результате Пашинян был вынужден, по крайней мере временно, прекратить свою раскольническую кампанию против Церкви.

"Следующим провокационным шагом Пашиняна стала неконституционная инициатива национализации компании "Электрические сети Армении" и незаконная карательная акция против Самвела Карапетяна, что также является одним из факторов, подрывающих установление стабильности, в которой наша страна отчаянно нуждается.

Короче говоря, безрассудный стиль работы Пашиняна действительно направлен не на консолидацию, в которой так нуждается наша нация, а на его раскол", - заключил Тер- Петросян.