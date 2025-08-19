Вторник, 19 Августа 2025 10:43

АрмИнфо. 19 августа состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении лидера протестного движения "Священная борьба ", архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сторонников. Об этом говорится в сообщении движения на его страние в Telegram- канале.

"Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Баграта Србазана и 17 других достойных граждан состоится сегодня, 19 августа в 16:00 в суде общей юрисдикции Кентрон (адрес: ул. Тиграна Меца, 23/1). В числе прочего, будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. Судебное заседание будет открытым", - отмечается в сообщении.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян в мае запустил кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу.

Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 17 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти".

А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина.