Вторник, 19 Августа 2025 10:42

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины и европейскими лидерами напомнил об усилиях по примирению Армении и Азербайджана.

Американский президент отметил, что в период своего президентства он уже "умудрился закончить шесть войн". "Например, война в Конго длилась более 30 лет. Кроме того, я только на прошлой неделе закончил войну между Арменией и Азербайджаном. Она длилась 35 лет. Это две прекрасные страны, которые сражались", - отметил он, сообщают СМИ.

Напомним, что 8 августа при посреднических усилиях американского президента Ереван и Баку парафировали мирный договор.