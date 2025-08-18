Понедельник, 18 Августа 2025 23:04

АрмИнфо.Председательствующая в ОБСЕ Финляндия приступила к необходимым действиям, реагируя на совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации Минской группы.

Об этом Report заявил заместитель руководителя Целевой группы председательства Финляндии в ОБСЕ 2025, созданной в МИД страны, финский дипломат Тони Санделл.

"В качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Финляндия приветствует соглашения, подписанные в Вашингтоне 8 августа. Эти соглашения знаменуют важный этап на пути к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и достижению прочного мира в регионе ", - сказали в ведомстве.

Он рассказал, что "Финляндия начала процесс реагирования на совместное обращение двух стран, дополнительная информация будет предоставлена позже".

Азербайджан и Армения выступили с совместным обращением к ОБСЕ о ликвидации Минской группы. В Вашингтоне 8 августа главы МИД двух стран в присутствии лидеров Азербайджана, Армении и США подписали этот документ. Таким образом, армянские власти удовлетворили еще одно азербайджанское требованием, тем самым окончательно закрыв арцахский вопрос.