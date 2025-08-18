Понедельник, 18 Августа 2025 18:35

АрмИнфо. Арам Навасардян, находящийся за рулем автомобиля, сбившего на смерть беременную Сону Мнацаканян, приговорен к 1 году и шести месяцем лишения свободы. Соответствующий вердикт был вынесен судом общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Карена Фархояна.

Суд признал водителя автомобиля, сопровождавшего премьер-министра Армении виновным в нарушении правил дорожного движения и оставлении места ДТП.

В качестве дополнительного наказания назначено лишение права управления транспортными средствами на полтора года. Мера пресечения, избранная в отношении Арама Навасардяна до вступления приговора в законную силу, останется без изменений.

Напомним, что 26 апреля 2022 года, около 18:05, в Ереване полицейская машина, сопровождавшая премьер-министра Армении, сбила 29-летнюю беременную женщину на пешеходном переходе на перекрестке улиц Лео и Паронян в Ереване. Она была доставлена в медицинский центр "Наири", где скончалась.

30 июля 2025 года майор полиции Арам Навасардян (водитель автомобиля) судом был признан виновным, а избранная в отношении него мера пресечения - подписка о невыезде из республики - оставлена без изменения.