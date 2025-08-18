Понедельник, 18 Августа 2025 17:42

АрмИнфо. Супруга и адвокатская группа незаконно арестованного бывшего председателя Комитета государственных доходов (КГД) Армении Вардана Арутюняна обратились в армянские представительства международных структур и посольства. Об этом говорится в заявлении, распространенном адвокатской группой.

Отмечается, что адресатам изложены обстоятельства <политически мотивированного преследования> в отношении Арутюняна и членов его семьи, обращено внимание на характер и масштабы нарушенных прав, раскрыты мотивы преследований.

Защита Арутюняна готова провести отдельные встречи в формате приемов для более подробного представления документальных доказательств, фактических и правовых материалов по делу.

Напомним, что Арутюняна арестовали 8 августа на 2 месяца. В Антикоррупционном комитете заявили, что он обвиняется в незаконной предпринимательской, антиконкурентной деятельности и отмывании денег. Адвокаты напомнили, что еще в 2018 гоу дело против ООО <Норфолк Консалтинг> было прекращено, а не отменено и вступило в законную силу постановлением следователя, в связи с чем недопустимо <реанимировать> уже оцененные доказательства для возбуждения нового уголовного дела, предъявления обвинения Вардану Арутюняну и заключения его под стражу.

25 мая 2018 года Служба национальной безопасности Армении заявила, что в рамках своей деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, раскрыла преступную схему. Согласно СНБ РА, действующая в Армении крупная компания "Норфолк Консалтинг", таможенный декларант, осуществляющий таможенные услуги, злонамеренно, уклонялась от уплаты налогов, пошлин и других обязательных выплат в особо крупных размерах. Компания не выплатила в государственный бюджет порядка $7 млн. По данному факту следственным отделом СНБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 ("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей") и части 2 статьи 308 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия") УК РА. Компанию "Норфолк Консалтинг" тогда связывали с бывшим премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. В июле того же года сообщалось, что ООО "Норфолк Консалтинг" по положению на 17 июля выплатила в государственный бюджет 721,4 млн драмов из общей суммы в $7 млн.