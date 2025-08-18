Понедельник, 18 Августа 2025 17:01

АрмИнфо. 18 августа в уголовном суде общей юоисдикции Авана возобновился судебный процесс над архиеписопом Микаелом Аджапахяном.

Выступая на суде архиепископ отметил, что каждое соприкосновение с судебной и правовой системой усугубляет его разочарование. "Я раньше не сталкивался с судебной системой, но с 27 июня судебная система превратилась для меня в кошмар, и конца этому не видно", - отметил архиепископ.

"Я не боюсь вашей судебной команды. Сейчас ли, через 10 лет или после моей смерти, меня оправдают, но вы останетесь виновными, и ваши потомки останутся виновными, и вам будет стыдно перед вашими потомками. Наш арест - это клеймо и позор для этих властей. Но я не понимаю, что побуждает вас стать участником этого позора. Мне жаль вас, как и любого армянина, совершившего преступление против священнослужителя" - сказал архиепископ, обращаясь к судье.

Напомним, что Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности. <Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя>, - говорилось в сообщении. В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя). 30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа.