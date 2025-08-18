Понедельник, 18 Августа 2025 14:52

АрмИнфо. В ЗАО "Газпром Армения" обсужден ход подготовки к осенне-зимнему периоду.

Как передает пресс-служба компании, на рабочем совещании 18 авагуста генеральный директор компании Ашот Акопян отметил, что подготовка объектов газораспределительной системы к предстоящему осенне-зимнему периоду является приоритетной задачей для филиалов по газификации и газоснабжению.

Он подчеркнул, что плановые профилактические и ремонтные работы должны быть завершены в установленные сроки. В то же время, как отметил гендиректор, в процессе обследования, диагностики и ремонта подземных газопроводов газораспределительной сети зафиксированы положительные показатели. "Комплексные плановые работы и мероприятия проводятся в хорошем темпе. Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что подготовку объектов к осенне-зимнему периоду необходимо завершить в установленные сроки с целью обеспечения бесперебойного и надежного газоснабжения абонентов в отопительный период", - подчеркнул Акопян.

В ходе совещания были представлены показатели, касающиеся собираемости платежей за природный газ, поставленный абонентам в июле текущего года. Отмечено, что филиалами обеспечивается высокий уровень собираемости платежей как за поставленный природный газ, так и за техническое обслуживание систем газопотребления.