Понедельник, 18 Августа 2025 13:37

АрмИнфо. За последние 2 недели Служба охраны общественного порядка, на которую возложен контроль за уплатой проезда в автобусах, не смогла выписать ни единого штрафа из-за технических проблем. Об этом заявил вице-мэр Еревана Сурен Григорян 18 августа в ходе рабочего заседания мэрии.

На данный момент все технические сбои, по его словам, уже устранены, и как было доложено, на текущий час выписан 1 штраф гражданину за неуплату.

Напомним, что в начале августа с.г. Сурен Григорян сообщал, что уже несколько дней процесс оплаты в общественном транспорте проверяют контролеры, оснащенные соответствующим оборудованием. <Здесь мы ставим перед собой цель не решить вопрос пополнения бюджета посредством выплаты штрафов, а хотим, чтобы граждане оплачивали за оказанные услуги>, - отметил вице-мэр. При этом Григорян выразил уверенность, что благодаря работе контролеров те граждане, которые демонстрировали до сегодняшнего дня безответственный подход, вынуждены будут пересмотреть свое поведение.